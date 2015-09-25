أمير قطر يلتقي أردوغان لبحث الأوضاع الفلسطينية

أمير دولة قطر – الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، آخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية، ولاسيما تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك .

وأكد الجانبان، خلال لقاء عمل عقد في قصر هوبر بمدينة اسطنبول صباح الجمعة، ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل اتخاذ موقف موحد وإيجاد حلول لدعم وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ، وحث المجتمع الدولي على وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة على مدينة القدس بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص .

كما جرى استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث في المنطقة خاصة اليمن و سوريا .

حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لأمير دولة قطر ، كما حضر اللقاء من الجانب التركي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.