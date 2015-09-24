25 قتيلاً بتفجير مسجد للحوثيين بصنعاء أثناء صلاة العيد

آثار تفجير سيارة مفخخة استهدفت مسجدا في صنعاء – أسوشيتدبرس

قتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح (الخميس) في انفجار هز مسجد البليلي الذي تديره جماعة الحوثي في صنعاء أثناء أداء صلاة عيد الأضحى، وفق حصيلة من مصادر طبية.

واستهدف الاعتداء الذي وقع بحسب مصدر أمني بواسطة عبوة ناسفة جامع البليلي القريب من كلية الشرطة في وسط صنعاء التي يسيطر عليها مليشيا الحوثي منذ عام.

وقال شهود إنه بعد إنفجار العبوة المزروعة داخل المسجد قام انتحاري بتفجير حزامه الناسف عند المدخل في وقت كان المصلون يهرعون للخروج.

وشهدت صنعاء في الأشهر الأخيرة عدة اعتداءات استهدفت الشيعة في المساجد وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي أوائل سبتمبر استهدف تفجيران مسجدا للزيديين في صنعاء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية وأسفر عن سقوط 32 قتيلا و92 جريحا.