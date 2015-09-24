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هولندا تبني أكبر مخيم لللاجئين السوريين داخل غابة

24/9/2015

تبني هولندا  بشكل عاجل أكبر مخيم للاجئين في اوروبا في أعماق غابة  تقع على بعد أكثر من ألف كيلومتر عن صدامات بين سلطات الدول في أوروبا الشرقية وبين المهاجرين وطالبي اللجوء.

 وسيتم إسكان حوالي ثلاثة آلاف طالب لجوء قريبا في أجنحة معدنية وبلاستيكية بيضاء في الموقع الممتد على مساحة 5,5 هكتارات بالقرب من "نايميغن" غير البعيدة عن الحدود الألمانية.

قررت الحكومة إقامة هذا المخيم على عجل في مكان شهد تجارب سابقة مماثلة حيث استخدم الموقع مرتين لاستقبال مخيمات للاجئين في تسعينات القرن الماضي، كما يستقبل كل سنة مخيما لعسكريين في رحلة تستمر عدة أيام.

لاجئون سوريون بين اليونان ومقدونيا

وقالت السلطات إن المهاجرين سيستفيدون من منشآت "متواضعة لكنها إنسانية"، من أسِرة وصرف صحي وكهرباء وحتى شبكة إنترنت. وسيصل أوائل طالبي اللجوء حوالي نهاية الأسبوع إلى هذا المخيم المؤقت. لكن يفترض أن يتم تفكيكه في يونيو المقبل على أبعد حد ليستخدم الموقع لأهداف أخرى ولا سيما دورة الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

ولم يتجاوز عدد طالبي اللجوء لهولندا عن  40 ألفا سنويا في تسعينات القرن الماضي وخاصة  بعد  الأزمة في يوغوسلافيا السابقة.

الا أنه ومع بداية  الربع الثاني من 2015 ارتفع عدد طلبات اللجوء بنسبة 159 بالمئة في هولندا بسبب الأزمة السورية.

وقد وضعت آلاف المواقع بتصرف اللاجئين وبينها ثكنات عسكرية وصالات رياضية وسجون لم تعد مستخدمة. لكن الأعداد تواصل الارتفاع. فقد سجل أكثر من سبعة آلاف طلب لجوء في أغسطس وهذا الرقم وصل مؤخرا إلى 3100 خلال أسبوع.

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