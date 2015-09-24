مصر: مسيرات رافضة للانقلاب عقب صلاة العيد

نُظمت صباح اليوم عشرات المسيرات رفضا للانقلاب ودعما للشرعية في مصر عقب صلاة العيد ، رافعين لافتات داعمة للمسجد الأقصى، وشعارات رابعة وصور الرئيس المعزول محمد مرسي.

ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية بالفيوم إلى التظاهر بكافة قرى ومدن المحافظة للمطالبة بعودة الشرعية وإنهاء الانقلاب العسكري.

وشهدت أغلب مراكز محافظة الفيوم ( أبشواي- سنورس- اطسا- يوسف الصديق) تظاهرات حاشدة، رفع المشاركون فيها شعارات رابعة مرددين تكبيرات العيد، ومطالبين بنصرة المسجد الاقصى .

وأكد شهود عيان بمركز "طامية" أن قوات الأمن المصرية اقتحمت قرية السلام وقامت بإطلاق الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ، مما تسبب في اختناق العشرات.

وفي الاسكندرية أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها أن قوات الأمن داهمت 43 ساحة صلاة نظمتها الجماعة إضافة إلى 93 ساحة صلاة أهلية وذلك في محاولة منهم لوقف اقامة سنة صلاة عيد الأضحى بالخلاء.

وأضاف البيان أن أجهزة الأمن استخدمت القوة والعنف المفرط حيث ألقت قنابل الغاز المسيلة للدموع والخرطوش والرصاص الحي لتفريق المصلين في عدد من الساحات إلا أن الأهالي والثوار رفضوا الانصياع لأوامر العسكر- حسب وصف البيان.

كما نظم التحالف عدة مسيرات بمحافظة القليوبية رافضة للانقلاب العسكري ،ورفع المشاركون فيها صورا للمسجد الأقصى وأعلام مصر وشارة رابعة العدوية ، مطالبين بالقصاص للشهداء والإفراج عن جميع المعتقلين.