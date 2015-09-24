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فيس بوك تطلق خدمة فيديو "360 درجة" قريبا

24/9/2015
الفيديو الجديد يظهر الأبعاد بتقنية 360 درجة

كشف موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن خدمة جديدة تتيح إمكانية رفع وتشغيل ملفات فيديو 360 درجة في خطوة منافسة للخدمة التي أطلقها موقع يوتيوب منذ شهور قليلة ، وأصبح بالإمكان للمستخدم أن يشاهد الفيديو من جميع الزوايا المحيطة.

ومن المنتظر أن توفر الخاصية الجديدة للمشاهد إمكانية التجول بحرية، دون التقيد بزاوية رؤية محددة.

وتتوافر الخاصية الجديدة على نسخة الويب، وعلى أجهزة أندرويد الحديثة، كما ستتوافر على أبل خلال الأشهر المقبلة.

واستعرض فيس بوك قدرات الخاصية الجديدة من خلال فيديو من أحدث أجزاء سلسلة أفلام "Star Wars" المرتقب حيث يتمكن المشاهد بمجرد تمرير الماوس على الفيديو من تحريك زوايا الرؤية بمقدار 360 درجة .

لمشاهدة الفيديو : https://goo.gl/gEbIYy

 

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