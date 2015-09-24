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عشرات الآلاف يصلون العيد بالمسجد الأقصى

24/9/2015

عشرات الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى – الفرنسية

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، حيث امتلأت باحاته وصحن القبة الشرقية بالمصلين من مختلف الأعمار وهم يهللون ويكبرون في أجواء من الفرح، فيما ندد خطيب العيد بمخططات الاحتلال لتقسيم المسجد.

وقد تمكن ما يقرب من 80 ألف فلسطيني من الوصول إلى الأقصى منذ ساعات  الفجر الأولى  بعد أن رفع الاحتلال مؤقتا القيود التي يفرضها على المسجد- بحسب مراسل الجزيرة في القدس.

وكانت سلطات الاحتلال  أعلنت أمس الأربعاء أنها ستقدم بعض التسهيلات لفلسطينيي الضفة الغربية للوصول إلى القدس، مضيفا أن الاحتلال سيعاود فرض القيود على الأقصى مساء السبت المقبل حيث يبدأ اليهود احتفالاتهم بما يسمى عيد العرش.

وقامت سلطات الاحتلال صباح اليوم بمداهمة عشرات المنازل واعتقال 13 بينهم تسعة قاصرين بتهمة الإخلال بالنظام ورشق الحجارة والزجاجات الحارقة.

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