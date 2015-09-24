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زيادة أعداد العاطلين في فرنسا الشهر الماضي

24/9/2015

أولاند

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، زيادة أعداد العاطلين في فرنسا بمقدار 20 ألفا في أغسطس/ آب الماضي ليصل إلى مستوى قياسي جديد.

وقالت وزارة العمل إن عدد العاطلين المسجلين الشهر الماضي في فرنسا وصل إلى ثلاثة ملايين و571600 عاطل بزيادة قدرها 0.6 بالمئة عن شهر يوليو/ تموز السابق و4.6 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. 

وكان عدد العاطلين قد تراجع بمقدار 1900 في يوليو تموز في توقف نادر لزيادات مطردة شكلت انتكاسة كبيرة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند.

ولم يحقق الزعيم الاشتراكي تقدما يذكر في إنجاز وعده لوضع  البطالة في اتجاه نزولي مقنع والذي حدده كشرط للترشح لفترة ولاية ثانية في 2017 .

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