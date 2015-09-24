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خبيرة تغذية :كثرة تناول اللحوم فى العيد تسبب اضطرابات هضمية

24/9/2015

 تناولت النافذة الصباحية "أيام الله" على شاشة الجزيرة مباشر نصائح التغذية والإرشادات الطبية للأسرة مع أول أيام النحر والأضاحى.

نصحت الدكتورة عائشة صقر خبيرة التغذية, بتقليل كميات اللحوم خلال أيام العيد  لتجنب اضطرابات هضمية كالإمساك وقرحة المعدة مشيرة إلى أنه يفضل تجنب اللحوم ذات الدهون الكثيرة وتنوع الغذاء بين الخضروات والفاكهة واللحوم .

وأضافت صقر أثناء مشاركاتها فى برنامج " أيام الله " على شاشة الجزيرة مباشر  أن شوى اللحوم بطريقة مبالغ فيها حتى التفحم يسبب تسمم مما يؤدى لحدوث أمراض خطيرة  , لافتة إلى أن اللحوم المجمدة أكثر أمنا من لحوم الضحية نظرا لموت البكتريا منها.

 كما نصحت خبيرة التغذية  باستخدام زيت الزيتون فى الغذاء أثناء أيام العيد للأشخاص الذين يوجد لديهم مشاكل فى كوليسترول الدم, مشيرة أن أفضل وقت لتناول الماء هو  قبل بدء الطعام ليهئ المعدة ويقلل زيادة الوزن.  

وأوضحت أن شرب المياه الغازية أثناء الطعام ضار لما تسببه من تعثر فى الهضم.

ونصحت الأشخاص المصابين بفقر الدم خاصة وباقى الأشخاص بصفة عامة بعدم شرب الشاى والقهوة بعد الأكل مباشرة لتعارض مادة "الحديد" الموجوه فيهما مع مادة " الأوجزوليت "الموجودة فى جسم الإنسان.

المصدر : الجزيرة مباشر
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