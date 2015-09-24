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تنسيق عسكري بين اسرائيل وروسيا في سوريا

24/9/2015

 

طائرة عسكرية روسية في مطار اللاذقية بسوريا

نقلت وكالة أنباء رويترز علي لسان مسئول عسكري إسرائيلي أنه تم تشكيل فريق عسكري روسي اسرائيلي للتنسيق بين موسكوا وتل ابيب لمنع  اي اطلاق نار غير مقصود في سوريا .

ويرأس فريق التنسيق   نائبا رئيسي الأركان من الجانبين ، وسيعقد الفريق أول اجتماع له في الخامس من أكتوبر المقبل بحسب ما قاله مسؤول عسكري إسرائيلي..

وتخشى إسرائيل من أن يؤدي  الانتشار العسكري الروسي في سوريا  الذي يتضمن وحدات متقدمة في الدفاع الجوي المضاد للطائرات  الي مواجهة مع طائراتها فوق الأجواء السورية.

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد أغارت اكثر من مرة على سوريا لمنع تسليم إمدادات أسلحة روسية وإيرانية

لحزب الله اللبناني الموالي لإيران.

وقال المسئول الإسرائيلي إن المحادثات مع روسيا ستركز على العمليات الجوية فوق سوريا، و"التنسيق الكهرومغناطيسي".

ووافق الطرفان على عدم التشويش على أنظمة الاتصالات أو الرادار لأي من الجانبين، وتحديد طرق للتعرف على قوات الطرف الآخر لتفادي حدوث أي مواجهة غير مقصودة.

وستنسق إسرائيل وروسيا أيضا عملياتهما البحرية قبالة السواحل السورية على البحر المتوسط، حيث توجد قاعدة بحرية روسية كبيرة، بحسب ما ذكره المسؤول الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اتفقا الاثنين الماضي  على تشكيل الفريق، في الوقت الذي تكثف فيه موسكو وجودها العسكري في سوريا، لدعم الرئيس بشار الأسد، الذي أخذ يخسر بعض الأراضي لصالح المعارضة المسلحة

ولم يرد من الجانب الروسي أي تعليق على تلك التصريحات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الخميس إنها ستبدأ تدريبات بحرية في منطقة "البحر المتوسط" في سبتمبر

 وتشمل التدريبات "40 تدريبا قتاليا"، تشارك فيها ثلاث سفن حربية، وتتضمن إطلاقا للصورايخ، بحسب ما ذكرته الوزارة.

وكانت روسيا قد طلبت من  قبرص الأسبوع الماضي تحويل مسار طائراتها بعيدا عن المنطقة.

 

 

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