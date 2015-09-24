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بطولة اسبانيا: برشلونة للتعويض وامتحان سهل لريال مدريد

24/9/2015
 برشلونة _ أرشيف

 يبحث برشلونة عن التعويض بعد خسارته الموجعة أمام سلتا فيغو عندما يستقبل لاس بالماس بعد غد السبت،

 فيما يخوض ريال مدريد المتصدر رحلة سهلة إلى ملقة وتشهد المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم مباراة قمة بين فياريال واتلتيكو مدريد.

في المباراة الأولى، يريد برشلونة بسرعة نسيان هزيمته الكارثية على أرض سلتا فيغو 4-1 بمشاركة معظم نجومه يتقدمهم الثلاثي المرعب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والاوروغوياني لويس سواريز.

وبخسارته، هبط برشلونة الذي حقق أربعة انتصارات متتالية مطلع الدوري من المركز الأول إلى الخامس بفارق نقطة عن ريال مدريد وسلتا فيغو المتصدرين.

وهذه أول مرة في أكثر من 10 سنوات يتلقى فيها برشلونة خسارة بفارق 3 أهداف أو أكثر في الدوري، باستثناء مواجهاته مع ريال مدريد، وذلك أمام فياريال صفر-3 في  يناير 2005، كما هي أول خسارة لبرشلونة في ملعب سلتا فيغو منذ 11 عاما (صفر-1 في 2004).

وأشاد لويس انريكي مدرب برشلونة بمزايا الفريق الذي أشرف عليه في موسم 2013-2014 قبل الوصول إلى برشلونة.

واللافت أن شباك برشلونة، الذي يلاقي ضيفه باير ليفركوزن الألماني الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، منيت بأربعة أهداف ثلاث مرات هذا الموسم من أصل 9 مباريات خاضها.

وعبر مدافع الفريق الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو عن حزنه لتفوق سلتا على فريقه "الخسارة مؤلمة دوما. نحن اقوياء ذهنيا ولا يمكننا الان سوى التفكير بمباراة السبت".

وتابع: "لا اعذار لدينا، لقد تفوقوا علينا وما يقلقنا أكثر شيء باننا لم نكن الأفضل على أرض الملعب".

وفي الثانية، يستقبل ريال مدريد المنتشي من الصدارة ملقة وصيف القاع والذي لم يذق بعد طعم الفوز.

ويخوض ريال مدريد، الذي تخطى غرناطة 2-1 بهدفي الفرنسي كريم بنزيمة، المواجهة قبل حلوله على مالمو السويدي الأربعاء المقبل في الجولة الثاني من دوري الأبطال.

 م يحقق فالنسيا سوى فوزين في 8 مباريات رسمية هذا الموسم، ولا تزال مستوياته بعيدة عن الموسم الماضي عندما حل رابعا وتأهل إلى دوري الأبطال.

أوروبيا، وبرغم تأهله إلى دور المجموعات على حساب موناكو الفرنسي،إلا أن بدايته كانت سيئة بخسارته أمام زينيت الروسي على أرضه 3-2، وهو يواجه مضيفه ليون الفرنسي الثلاثاء المقبل.

وقال مدرب فالنسيا البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو, "لا اشك بعملي او بعمل اللاعبين. سنخرج سويا من هذا الوضع. يجب أن نحقق الفوز الجمعة".

وفي قمة المرحلة، يحل اتلتيكو مدريد على فياريال في مواجهة بين فريقين حققا 4 انتصارات من 5 مباريات، وضعت الأول في المركز الرابع بفارق نقطة عن الصدارة والغواصة الصفراء بالتساوي مع ريال مدريد وسلتا فيغو.

وبعد فوزه الخارق على برشلونة، يحل سلتا فيغو على ايبار السابع في مباراة صعبة برغم عجز الفريق المتواضع الإمكانات عن تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات وذلك بعد فوزين افتتاحيين.

ويبحث اشبيلية عن الخروج من القمقم بعد بداية كارثية شهدت فشل حامل لقب الدوري الأوروبي بتحقيق أي فوز في خمس مباريات وهبوطه إلى قاع الترتيب.

وفي باقي المباريات، يلعب الأحد سبورتينغ خيخون مع ريال بيتيس، وديبورتيفو لاكورونيا مع اسبانيول، وخيتافي مع ليفانتي، وريال سوسييداد مع اتلتيك بلباو.

 

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