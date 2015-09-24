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بالفيديو .. العاهل السعودي يوجه بمراجعة خطط الحج

24/9/2015

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز القيادات العسكرية المشاركة في تنظيم موسم الحج بمراجعة الخطط المعمول بها في هذا الموسم  لتذليل كافة العقبات أمام ضيوف الرحمن لتأدية مناسك الحج على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال اجتماع خادم الحرمين ،اليوم، بعدد من القيادات العسكرية المشاركة في الغشراف على عملية الحج حيث وجه تعازيه لذوي الضحايا الذين ارتقوا في حادث التدافع بمشعر منى.

وقال العاهل السعودي إن حادث التدافع في منى لا يقلل من العمل المثمر لرجال الأمن الذين لا يألون جهدا في خدمة ضيوف الرحمن، وثمنّ دور القوات المشاركة في استعادة الشرعية في اليمن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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