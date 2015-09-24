بالفيديو .. العاهل السعودي يوجه بمراجعة خطط الحج

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز القيادات العسكرية المشاركة في تنظيم موسم الحج بمراجعة الخطط المعمول بها في هذا الموسم لتذليل كافة العقبات أمام ضيوف الرحمن لتأدية مناسك الحج على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال اجتماع خادم الحرمين ،اليوم، بعدد من القيادات العسكرية المشاركة في الغشراف على عملية الحج حيث وجه تعازيه لذوي الضحايا الذين ارتقوا في حادث التدافع بمشعر منى.

وقال العاهل السعودي إن حادث التدافع في منى لا يقلل من العمل المثمر لرجال الأمن الذين لا يألون جهدا في خدمة ضيوف الرحمن، وثمنّ دور القوات المشاركة في استعادة الشرعية في اليمن.