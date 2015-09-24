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بالفيديو..السعودية تبدأ تحقيقا لمعرفة أسباب حادث منى

24/9/2015

أعلن الدفاع المدني السعودي ارتفاع عدد الوفيات جراء التدافع الذ وقع في منى اليوم  إلى 717 حاجا وارتفاع عدد المصابين إلى 863 حاجا .

وقال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية إن السلطات السعودية بدأت عملية تحقيق موسع لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث .

وأكد التركي في مؤتمر صحفي اليوم، أن هناك تنظيما لعملية تدفق الحجاج من مزدلفة إلى مشعر منى للقيام برمي الجمرات،مشيرا إلى أنها  عملية شاملة لا تتوقف على مسألة التفويج وإن كان جزءً أساسيا منها .

وأشار المتحدث باسم الداخلية السعودية، إلى أن الأفضل هو الانتظار لمعرفة أسباب الحادث بناءً على نتائج التحقيق مؤكدا أن السلطات تحرص على معرفة الأسباب الحقيقية لمعرفة ما يؤثر على مناسك الحج حتى تضمن عدم تكرار مثل تلك الحوادث .

وأكد التركي أن السلطات لن تتردد في معالجة الأسباب الحقيقية للحادث بعد تحقيق مبني على أسس، سواء كانت تلك الأسباب متعلقة بمنظومة الأمن أو متعلقة بمؤسسات التفويج .

المصدر : الجزيرة مباشر
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