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النفط يتعافى بفعل ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية

24/9/2015

حقل نفط قرب السواحل الليبية – رويترز

تعافت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما سجلت هبوطا حادا مساء الأربعاء بفعل ارتفاع كبير وغير متوقع لمخزونات البنزين الأمريكية وضعف الطلب الموسمي.

وارتفع خام مزيج برنت في عقود نوفمبر 27 سنتا إلى 48.02 دولارا للبرميل  بعدما أنهى الجلسة الماضية منخفضا 1.33 دولارا إلى 47.75 دولارا للبرميل.

وارتفع الخام الأمريكي 31 سنتا إلى 44.79 دولارا للبرميل بعدما هبط 1.88 دولارا عند التسوية أمس الأربعاء مسجلا 44.48 دولارا للبرميل.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكي 1.9 مليون برميل في 18 سبتمبر الجاري لتنخفض للأسبوع الثاني على التوالي ، بينما توقع محللون أن انخفاض المخزونات بواقع 533 ألف برميل، وكذلك ارتفاع  مخزونات البنزين بمقدار 819 ألف برميل.

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