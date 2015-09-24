النحاس يهبط لأدنى مستوى في 4 أسابيع

تراجع أسعار النحاس

تراجعت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى في أربعة اسابيع أثناء التعاملات اليوم الخميس.

جاء التراجع مصحوبا بحالة من القلق إزاء احتمال انخفاض الطلب على النحاس في الصين أكبر مستهلك للمعدن الصناعي وسط وفرة في الإمدادات.

وشهدت بداية التعاملات اليوم انتعاشا محدودا للأسعار دعمه صعود الأسهم الصينية وتراجع الدولار وبيانات متفائلة من ألمانية صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، لكن حالة التشاؤم التي سادت المتعاملين بشأن احتمال انخفاض معدلات الطلب أدت إلى تراجع الأسعار في ختام التعاملات.

وانخفضت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى 5013.50 دولارا للطن وهو أضعف مستوى منذ 27 أغسطس/ آب، قبل أن تقلص خسائرها لتغلق منخفضة 0.1 بالمئة عند 5015 دولارا.

وكان النحاس قد هوى إلى أدنى مستوى له في حوالي ست سنوات عند 4855 دولارا للطن في أواخر الشهر الماضي.