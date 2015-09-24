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العريفي: الحج المبرور يغير سلوك الفرد للأفضل

24/9/2015

قال الداعية السعودي محمد العريفي، إن تغير سلوك الفرد إلى الأفضل بعد أداءه فريضة الحج من الدلائل على أن حجه كان مبرورا ومقبولا من الله عز وجل.

وأضاف العريفي في لقاء خاص مع "الجزيرة مباشر" من منى، أن الذين لم يتمكنوا من أداء الحج هذا العام عليهم بالتوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يدعو الله أن يكتب لهم الحج في الأعوام المقبلة.

وعن أحوال المسلمين والتشدد في بعض الأمور، قال العريفي إن النبي صلى الله عليهم وسلم كان يخفف عن المسلمين في كافة الأمور وأمر بالابتعاد عن التشدد في الدين.

وأكد الداعية الإسلامي على وجوب التيسير على المسلمين مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ).

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب بالمسلمين بأماكن مختلفة الا أن خطبة الوداع ستبقى هي أعظم خطبة له عليه الصلاة والسلام.

المصدر : الجزيرة مباشر
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