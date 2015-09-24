البث الحي
منوعات

استقالة قائد التحالف ضد تنظيم الدولة من منصبه

24/9/2015

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية "إن المسؤول عن العمليات التي تقودها أمريكا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، اللواء جون ألين،  سيترك منصبه بحلول نوفمبر القادم.

وأشار المسؤولون، رفضوا الكشف عن هويتهم، أن ألين تقدم بطلب تركه للمنصب لوزير الخارجية، جون كيري

ونقلت شبكة "سي إن إن العربية" أنه رغم أن آراء ألين تضاربت مع البيت الأبيض عدة مرات، خاصة عندما صدر القرار بتخفيض الميزانية المخصصة لتدريب المعارضين السوريين للقتال ضد تنظيم الدولة، إلا أن المسؤولين لم ينفوا استياءه أو استقالته، بل نفوا بأن السبب بتركه المنصب هو توتر العلاقات بينه وبين الإدارة الأمريكية،

وقال المسؤولون أنفسهم إن زوجة ألين كانت مريضة لفترة طويلة، وأنه لم يكن ينوي البقاء في المنصب لفترة زادت عن العام، إذ تولى المنصب في سبتمبر لمدة قيل إنها ستمتد لستة أشهر، لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلب منه مد بقائه بالمنصب لستة أشهر إضافية، ليعود كيري ويطالب بإضافة أشهر إضافية.

وذكرت مصادر صحفية الخميس، أن  ألين سيترك المنصب لقضاء وقت مع عائلته، بالأخص زوجته التي تعاني من مرض مرتبط بالمناعة الذاتية، كما أنه سيستلم منصباً قيادياً في مركز "بروكينغز" للدراسات، والذي تم تأجيل

وجدير بالذكر أن ألين كان قائد العمليات العامة للقوات البحرية الأمريكية في غرب محافظة الأنبار منذ عام 2006 حتى عام 2008، ضد تنظيم القاعدة في العراق، كما أنه قاد العمليات العسكرية للقوات الأمريكية في أفغانستان منذ عام 2011 حتى عام 2013.  

 

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

خبراء الصحة يجيبون: هل المناعة الطبيعية أهم من اللقاح لمقاومة كورونا؟

استمرار الجدل بين خبراء الصحة العالمية بين فاعلية اللقاحات والمناعة الطبية للبشر (غيتي)