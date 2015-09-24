استقالة قائد التحالف ضد تنظيم الدولة من منصبه

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية "إن المسؤول عن العمليات التي تقودها أمريكا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، اللواء جون ألين، سيترك منصبه بحلول نوفمبر القادم.

وأشار المسؤولون، رفضوا الكشف عن هويتهم، أن ألين تقدم بطلب تركه للمنصب لوزير الخارجية، جون كيري

ونقلت شبكة "سي إن إن العربية" أنه رغم أن آراء ألين تضاربت مع البيت الأبيض عدة مرات، خاصة عندما صدر القرار بتخفيض الميزانية المخصصة لتدريب المعارضين السوريين للقتال ضد تنظيم الدولة، إلا أن المسؤولين لم ينفوا استياءه أو استقالته، بل نفوا بأن السبب بتركه المنصب هو توتر العلاقات بينه وبين الإدارة الأمريكية،

وقال المسؤولون أنفسهم إن زوجة ألين كانت مريضة لفترة طويلة، وأنه لم يكن ينوي البقاء في المنصب لفترة زادت عن العام، إذ تولى المنصب في سبتمبر لمدة قيل إنها ستمتد لستة أشهر، لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلب منه مد بقائه بالمنصب لستة أشهر إضافية، ليعود كيري ويطالب بإضافة أشهر إضافية.

وذكرت مصادر صحفية الخميس، أن ألين سيترك المنصب لقضاء وقت مع عائلته، بالأخص زوجته التي تعاني من مرض مرتبط بالمناعة الذاتية، كما أنه سيستلم منصباً قيادياً في مركز "بروكينغز" للدراسات، والذي تم تأجيل

وجدير بالذكر أن ألين كان قائد العمليات العامة للقوات البحرية الأمريكية في غرب محافظة الأنبار منذ عام 2006 حتى عام 2008، ضد تنظيم القاعدة في العراق، كما أنه قاد العمليات العسكرية للقوات الأمريكية في أفغانستان منذ عام 2011 حتى عام 2013.