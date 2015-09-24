أشهر حوادث الحج

السلطات السعودية تعلن عن فتح تحقيق عاجل في أحداث منى

شهدت مواسم حج مختلفة حوادث تدافع مماثلة لحادث التدافع الذي وقع اليوم بمني بالقرب من مكة واسفر عن مقتل العشرات من الحجاج واصابة المئات .

ولم تقتصر حوادث الحج التي مات فيها الاف الحجاج على التدافع فقط في مني فهناك أكثر من حادث وقع داخل المسجد الحرام نفسه .

ويعد حادث اليوم الذي راح ضحيته أكثر من717 حاجا من أكثر الحوادث ماساوية في تاريخ الحج ،ومع ذلك فقد سبقته حوادث اخري مشابهة منها

– 11 سبتمبر2015 : قتل 107 أشخاص على الأقل وإصابة 238 آخرين بجروح في سقوط رافعة في المسجد الحرام

2يناير2006 : قتل 76 شخصا في انهيار فندق متداع في وسط مكة.

– 12يناير 2006 : قتل 364 حاجا في تدافع بموقع رجم الجمرات في منى.

الأول من فبراير2004 : قتل 251 حاجا في تدافع بمنى في أول أيام رمي الجمرات.:

– 11فبراير2003: قتل 14 حاجا بينهم ست نساء في أول أيام رمي الجمرات بمنى.:

– 5 مارس 2001 : قتل 35 حاجا وإصيب عدد كبير بجروح طفيفة أثناء رمي الجمرات.:

9أبريل1998 : قتل أكثر من 118 حاجا وإصابة أكثر من 180 آخرين في تدافع بمنى أثناء رمي الجمرات.:

– 15أبريل 1997 : قتل 343 حاجا وإصابة أكثر من 1500 بجروح في حريق بخيام الحجاج بمنى.

24مايو 1994 : قتل 270 حاجا في تدافع أثناء رمي الجمرات.

2 يوليو1990 : تدافع كبير في نفق بمنى إثر عطل في نظام التهوية على الأرجح يؤدي إلى مقتل 1426 حاجا اختناقا معظمهم من الأسيويين.ويعد هذا الحادث هو أكثر حوادث الحج مأساوية

– 10 يوليو 1998 : اعتداء مزدوج على مشارف المسجد الحرام يوقع قتيلا و16 جريحا، وتم إعدام 16 شيعيا كويتيا اتهموا بأنهم منفذي الاعتداء.

20نوفمبر 1979: تحصن مئات من المسلحين لمدة أسبوعين في المسجد الحرام بمكة واحتجاز عشرات الحجاج رهائن. وتمت مهاجمتهم في الرابع من ديسمبر والحصيلة الرسمية 153 قتيلا و560 جريحا.

الأول من ديسمبر1975 : حريق هائل في مخيمات الحجاج يوقع 200 قتيل