أشهر حوادث الحج

شهدت مواسم حج مختلفة حوادث تدافع مماثلة لحادث التدافع الذي وقع اليوم بمني بالقرب من مكة واسفر عن مقتل العشرات من الحجاج واصابة المئات .
ولم تقتصر حوادث الحج التي مات فيها الاف الحجاج على التدافع فقط في مني فهناك أكثر من حادث وقع داخل المسجد الحرام نفسه .
ويعد حادث اليوم الذي راح ضحيته أكثر من717 حاجا من أكثر الحوادث ماساوية في تاريخ الحج ،ومع ذلك فقد سبقته حوادث اخري مشابهة منها
– 11 سبتمبر2015 : قتل 107 أشخاص على الأقل وإصابة 238 آخرين بجروح في سقوط رافعة في المسجد الحرام
2يناير2006 : قتل 76 شخصا في انهيار فندق متداع في وسط مكة.
– 12يناير 2006 : قتل 364 حاجا في تدافع بموقع رجم الجمرات في منى.
الأول من فبراير2004 : قتل 251 حاجا في تدافع بمنى في أول أيام رمي الجمرات.:
– 11فبراير2003: قتل 14 حاجا بينهم ست نساء في أول أيام رمي الجمرات بمنى.:
– 5 مارس 2001 : قتل 35 حاجا وإصيب عدد كبير بجروح طفيفة أثناء رمي الجمرات.:
9أبريل1998 : قتل أكثر من 118 حاجا وإصابة أكثر من 180 آخرين في تدافع بمنى أثناء رمي الجمرات.:
– 15أبريل 1997 : قتل 343 حاجا وإصابة أكثر من 1500 بجروح في حريق بخيام الحجاج بمنى.
24مايو 1994 : قتل 270 حاجا في تدافع أثناء رمي الجمرات.
2 يوليو1990 : تدافع كبير في نفق بمنى إثر عطل في نظام التهوية على الأرجح يؤدي إلى مقتل 1426 حاجا اختناقا معظمهم من الأسيويين.ويعد هذا الحادث هو أكثر حوادث الحج مأساوية
– 10 يوليو 1998 : اعتداء مزدوج على مشارف المسجد الحرام يوقع قتيلا و16 جريحا، وتم إعدام 16 شيعيا كويتيا اتهموا بأنهم منفذي الاعتداء.
20نوفمبر 1979: تحصن مئات من المسلحين لمدة أسبوعين في المسجد الحرام بمكة واحتجاز عشرات الحجاج رهائن. وتمت مهاجمتهم في الرابع من ديسمبر والحصيلة الرسمية 153 قتيلا و560 جريحا.
الأول من ديسمبر1975 : حريق هائل في مخيمات الحجاج يوقع 200 قتيل