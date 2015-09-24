أردوغان:لا مستقبل لـ"الأسد "ويمكن وجوده في الفترة الانتقالية

أردوغان

بلهجة مختلفة، وصفت بأنها تمثل تراجعا في الموقف التركي من الأزمة السورية، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن "بشار الأسد" يمكن أن يشكل جزءا من مرحلة انتقالية في إطار البحث عن حل للأزمة السورية .

إلا أن اردوغان استدرك مضيفا في تصريحات صحفية "لكن لا أحد يرى مستقبلا للأسد في سوريا. من غير الممكن لهم (السوريين) أن يقبلوا بديكتاتور تسبب في مقتل ما يصل إلى 350 ألف شخص"

وردا على سؤال حول الحل الممكن في سوريا، "من الممكن أن تتم هذه العملية (الانتقالية) من دون الأسد كما يمكن أن تحصل هذه العملية الانتقالية معه".

وتشير هذه التصريحات إلى بعض التغيير في موقف تركيا حيال الرئيس السوري.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد غيرت موقفها من "الأسد" خلال الاسابيع الماضية، فقد اعتبر وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" السبت الماضي أن الرئيس السوري يجب أن يتنحى عن السلطة، لكن ليس بالضرورة فور التوصل إلى تسوية لإنهاء النزاع الدائر في سوريا.

وأدلى وزير الخارجية البريطاني "فيليب هاموند" بتصريحات مماثلة.

من جهتها، دعت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" إلى إشراك "الأسد" في الحوار لحل الأزمة السورية.

وكانت أنقرة ترفض بشكل قاطع حتى الآن أي حل سياسي يشمل الرئيس السوري وتحمله مسؤولية المشاكل في بلاده.

وكان "أردوغان" يصر في كل أحاديثه علي حتمية رحيل "الأسد" من أجل إتمام أية تسوية في سوريا، واصفا إياه دائما بالطاغية.

وكانت الخارجية الأمريكية والبريطانية قد أكدتا أكثر من مرة أن رحيل "الأسد" أمر حتمي وأن بقاءه في السلطة يزيد من وتيرة العنف في المنطقة.