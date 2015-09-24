البث الحي
منوعات

أحلام الأطفال السوريين في مخيمات لبنان

24/9/2015

تهدمت المنازل وتشردت العوائ؛ل لكن الأحلام لم تتبدد. أحلام تزاحمها كوابيس الدانات والرصاص والبراميل المتفجرة، معركة بين الألم والأمل يعيشها أطفال سوريون أبطال فيلم قصير من إنتاج "الجزيرة مباشر".

أبطال الفيلم أطفال في عمر الزهور يعيشون في مخيمات اللاجئين السوريين بالبقاع في لبنان، منهم من يحلم بأن يصبح معلما بعد أن حالت الظروف بينه وبين إكمال دراسته ومنهم من يحلم بأن يكون طبيبا حتى يداوي الجرحى والمرضى بعد أن شاهد إخوانه وأقاربه يموتون أمامه.

ويضم مخيم البقاع اللبناني مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يعيشون ظروفا قاسية بسبب الصراع في سوريا.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

خبراء الصحة يجيبون: هل المناعة الطبيعية أهم من اللقاح لمقاومة كورونا؟

استمرار الجدل بين خبراء الصحة العالمية بين فاعلية اللقاحات والمناعة الطبية للبشر (غيتي)