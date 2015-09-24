أحلام الأطفال السوريين في مخيمات لبنان

تهدمت المنازل وتشردت العوائ؛ل لكن الأحلام لم تتبدد. أحلام تزاحمها كوابيس الدانات والرصاص والبراميل المتفجرة، معركة بين الألم والأمل يعيشها أطفال سوريون أبطال فيلم قصير من إنتاج "الجزيرة مباشر".

أبطال الفيلم أطفال في عمر الزهور يعيشون في مخيمات اللاجئين السوريين بالبقاع في لبنان، منهم من يحلم بأن يصبح معلما بعد أن حالت الظروف بينه وبين إكمال دراسته ومنهم من يحلم بأن يكون طبيبا حتى يداوي الجرحى والمرضى بعد أن شاهد إخوانه وأقاربه يموتون أمامه.

ويضم مخيم البقاع اللبناني مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يعيشون ظروفا قاسية بسبب الصراع في سوريا.