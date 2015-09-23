"هادي" بعد وصوله عدن: العودة إلى صنعاء قريبة

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي (الجزيرة)

عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اجتماعا للحكومة بعد وصوله عدن، تعهد فيه بدعم المقاومة الشعبية وفتح معسكرات لاستيعاب عناصرها في قطاعات الأمن والجيش.

ونقلت وكالة "سبأ نت" عن "هادي" قوله إن العودة إلى العاصمة صنعاء ستكون قريبة، كما ثمّن دور دول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية.

وأفاد مراسل الجزيرة في اليمن بمقتل 5 وإصابة اثنين من مليشيا الحوثي، وقوات الرئيس المخلوع في استهداف المقاومة لدورية عسكرية بمنطقة الحوبان شمال تعز.

كما قتل 9 وجرح 17 من مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع في معارك مع المقاومة الشعبية في تعز.

وذكر مصدر في المقاومة أن اثنين من مسلحيها قتلا، وأصيب تسعة في تلك المواجهات، كما قتل 7 مدنيين وجرح 15 جراء قصف بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية من قبل الحوثيين لأحياء في المدينة.

وفي مأرب أفاد مراسل الجزيرة أن سبعة وعشرين من مسلحي الحوثي، وقوات الرئيس المخلوع قتلوا وجُرح عشرات في معارك مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربي.

وأغارت طائرات التحالف على مواقع الحوثيين في صرواح وتبة المصارية في الوقت الذي دخلت فيه تعزيزات جديدة للتحالف عبر منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية في طريقها إلى مأرب.

وقد نشر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تقريراً رصد فيه انتهاكات ميلشيا الحوثي وقوات صالح، ووفقا للتقرير فإن الانتهاكات تنوعت بين قتل للمدنيين واحتجاز تعسفي واستهداف مؤسسات إعلامية ومقرات أحزاب سياسية.