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مقتل 67 حوثيا في غارات للتحالف على "تعز"

23/9/2015

قصف للتحالف العربي على الحوثيين في مدن يمنية

قتل 67 من مليشيات الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح وأصيب 36 آخرون جراء غارات جوية شنها طيران التحالف العربي على مواقعهم بمحافظة  تعز جنوبي العاصمة صنعاء. 

وقالت مصادر عسكرية بالمحافظة، في تصريحات لها،  إن طيران التحالف شن سلسلة غارات جوية على مواقع لمليشيات الحوثيين وصالح في مناطق " جبل الجعشة ، الدوملة، الحرير، الجحملية، الحسنات والبعرارة" شمال وشرق المدينة.

وأضافت المصادر أن طيران التحالف استهدف أيضا مخازن أسلحة تابعة لتلك المليشيات في معسكر اللواء 35  بمنطقة المطار القديم ومنطقة الحرير شرق المدينة، بالإضافة إلى مقرات أمنية وعسكرية تقع تحت سيطرتها، مؤكدة أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 67 وإصابة 36 آخرين من أفراد مليشيات الحوثيين وصالح، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية وأسلحة ثقيلة تابعة لهم. 

في سياق أمني آخر، قتل تسعة من مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وأصيب 8 آخرون اليوم في هجومين منفصلين لرجال المقاومة الشعبية بمحافظة تعز جنوبي العاصمة صنعاء. 

وصرح مصدر في المقاومة الشعبية بالمحافظة بأن رجال المقاومة هاجموا تعزيزات عسكرية لمليشيات الحوثيين وصالح في مديرية مقبنة غرب المدينة بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى مقتل تسعة من أفراد المليشيا وإصابة ثمانية آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربتين عسكريتين تابعتين لهم. 

وأكد المصدر أن التعزيزات العسكرية كانت في طريقها إلى مدينة تعز للمشاركة في القتال ضد أفراد المقاومة الشعبية، حيث تحاول تلك المليشيا استعادة السيطرة على مواقع استراتيجية وتشديد الحصار على المدينة. 

كما أكد المصدر أن أفراد المقاومة الشعبية هاجموا أيضا دورية تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح في منطقة  الحوبان شرق المدينة، ما أدى إلى مقتل 5 من أفراد الدورية وإصابة 2 آخرين. 

من جانبها، ذكرت مصادر محلية بالمحافظة أن 11 مدنيا قتلوا وأصيب 17 آخرون جراء قصف مليشيات الحوثيين وصالح أحياء سكنية في سط وأطراف مدينة تعز.

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