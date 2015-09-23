لافروف: واشنطن أكثر تقبلا لموقف روسيا بشأن سوريا

وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي لافروف (يمين) وكيري

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الأربعاء) إن الولايات المتحدة أصبحت أكثر تقبلا للموقف الروسي إزاء الصراع في سوريا.

وأشار لافروف إلى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد استئناف المحادث العسكرية بين البلدين بشأن سوريا.

كان مصدر دبلوماسي روسي قال (الأربعاء) إن موسكو ترى زيادة في فرص التوصل إلى اتفاق دولي بشأن سوريا.

يأتي ذلك بينما حذر وزير الخارجية الأمريكية جون كيري (الأربعاء) من إمكانية إثارة الدعم العسكري الروسي للرئيس السوري بشار لخطر حدوث مواجهة مع قوات التحالف التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية هناك.

وقال كيري – بحسب وكالات الأنباء – إنه أبلغ لافروف بقلق الولايات المتحدة من دعم موسكو العسكري للأسد في الحرب بسوريا والتي دخلت عامها الخامس.