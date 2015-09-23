كيري: تعزيزات روسيا تأتي لحماية قواتها بسوريا

طائرة روسية بمدينة اللاذقية بسوريا

قال جون كيري وزير الخارجية الأمريكي إن تقييم الجيش الأمريكي والخبراء حتى الآن للطائرات الروسية الموجودة في سوريا, أنها في مهمة لحماية القوات الروسية هناك.

ودعا كيري روسيا للمساعدة في جهود إنهاء الأزمة السورية قائلا إنه إذا كان الوجود الروسي في سوريا لدعم الأسد وجعله غير مضطر للتفاوض, فهذه مشكلة لسوريا ومشكلة لكل من يريد إنهاء هذا الصراع.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، بيتر كوك، إن وزير الدفاع آشتون كارتر سيواصل مباحثاته مع نظيره الروسي حول سوريا إذا كانت إجراءات موسكو تهدف الى مجابهة تنظيم الدولة الاسلامية والدفع بحل دبلوماسي للأزمة في سوريا. وأكد كوك على أن إجراءات لا تتوافق مع هذين الهدفين لن يتم التعامل معها.

من جهة أخرى، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ساعدت العراق وسوريا ضد من سماهم الإرهابيين بناء على طلب حكومتيهما.

وأضاف روحاني أن القوات المسلحة الإيرانية هي وحدها القادرة على قهر ما سماه الإرهاب إذا انتقل إلى بلد آخر في المنطقة.

وتستمر المفاوضات في سوريا بين وفدي المعارضة المسلحة والإيرانيين في ظل هدنة على الأرض بريفي إدلب ودمشق يتوقع أن تستمر حتى السبت المقبل.

وتتناول المفاوضات عدداً من البنود من بينها مد الهدنة وتبادل أسرى وفرض حظر جوي فوق مدينة إدلب.