غرف بـ2000 جنيه شهريا بمدينة طلابية بمصر

جامعة عين شمس

"تكلفة إقامة الطالب بحجرات الأدوار العلوية والتى لا تضم حمام متصل بها 1300 جنيه شهريا شاملة التغذية، و2000 جنيه للحجرات المتصلة بحمام شاملة التغذية أيضا ".. هذه ليست نكتة كما أنها ليست أسطورة بل هو تصريح ورد على لسان الدكتور طايع عبد اللطيف المشرف على المدن الجامعية بجامعة عين شمس .

وأوضح طايع أن هذه الاسعار تخص المبني الفندقي للطلبة والمبني الفندقي للطالبات بجامعة عين شمس، مشيرا إلى أن هذه المباني الفندقية موجودة داخل المدن الجامعية لجامعة عين شمس، وأنه سيتم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف طايع في تصريحات صحفية أن المبني الفندقي للبنين تم تجهيزه وفرشه بالكامل وأن الاقامة فيه ستكون بأسبقية الحجز، مشيرا إلى أن التسكين في هذه المباني الفندقية سيكون بأولوية الحجز.

وكانت أسعار الإقامة في المدينة الجامعية لجامعة القاهرة للعام الماضي 2014 لا تزيد عن 165 جنيها في الشهر شاملة التغذية، كما كان يحق للطالب أن يدفع 65 جنيها فقط، ويقيم في المدينة الجامعية بدون تغذية، ومع ذلك فقد تظاهر الطلاب ضد هذه الزيادة، وكانت تكلفة الإقامة والتغذية بالمدن الجامعية عام 2013 لا تزيد عن 65 جنيها شهريا، ومع ذلك فقد تظاهر الطلاب ضد هذه الزيادة.

يذكر أن فكرة المدن الجامعية قد ظهرت عام 1917 حينما قدمت لجنة جامعية بجامعة فؤاد الأول "القاهرة حاليا " تقريرا طالبت فيه بضرورة استئجار بيت للطالبات في مقابل إيجار رمزي. وقام الملك فاروق بوضع حجر الأساس للمدينة الجامعية لجامعة القاهرة عام 1949.