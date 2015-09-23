عباس يدعو "العالم" لحماية الأماكن المقدسة في القدس

عباس وأردوغان وبونين في افتتاح مركز إسلامي بموسكو

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المجتمع الدولي لتوفير الحماية للأماكن المقدسة المسيحية منها والإسلامية في القدس، وضمان حرية العبادة وفق ما كان سائدا قبل الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967، وخاصة في المسجد الأقصى.

وأوضح عباس أن العدوان الممنهج على المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، لا يمكن أن يخدم السلام والتعايش والتسامح بين الأديان والشعوب، ويعطي ذريعة إضافية للمتطرفين في أنحاء العالم، الذين يستخدمون الأديان في إرهابهم وعدوانهم على الإنسانية.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن المسجد الأقصى المبارك هو حق إسلامي خالص، ومن حق كل المسلمين الوصول إليه وأداء شعائر العبادة في رحابه.. رافضا أية إجراءات احتلالية هدفها إعاقة وصول المسلمين إليه ومنعهم من أداء شعائرهم فيه بحرية.

وقال عباس خلال كلمته في افتتاح مسجد موسكو الكبير، اليوم، بحضور الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب وفود عربية وإسلامية ، إن افتتاح هذا المسجد" هو رسالة واضحة وكريمة تعكس روح التسامح والتعايش، وتتجلى فيها إرادة الانفتاح والحوار الحضاري والديني والروحي بين البشر على قاعدة الاحترام المتبادل للمعتقدات، والائتلاف والتآلف الإنساني الاجتماعي".

من جهته، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة مماثلة ، الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى.. مطالبا العالم بالعمل على وقف هذه الممارسات، كما ركز أردوغان على مأساة اللاجئين السوريين الذين يعبرون تركيا إلى أوروبا، داعيا العالم إلى تحمل مسؤولياته تجاههم.

من جانبه، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، افتتاح مسجد موسكو الكبير ، حدثا جامعا لمسلمي روسيا، ووجها رائعا وجديدا في بلد متعدد الأطياف والأديان، وقال إن الإسلام من الديانات الأساسية في روسيا، وإن القيم الإسلامية جزء لا يتجزأ من القيم الحضارية.