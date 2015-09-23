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ضيوف الرحمن في عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

23/9/2015

بدأ ضيوف الرحمن، فجر اليوم (الأربعاء) في التوافد على مشعر عرفات للوقوف بصعيده الطاهر، وأداء الركن الأعظم للحج.

ويقصد الحجاج منذ طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة جبل عرفات، ويؤدون فيه صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، حتى تغرب الشمس، وبعدها يتوجهون إلى مزدلفة للمبيت بها.

وأعدت السلطات السعودية خطة مرورية متكاملة لتصعيد الحجاج إلى عرفات.

وكانت أولى رحلات قطار المشاعر، من منى إلى عرفات، قد انطلقت ليل الثلاثاء الأربعاء، وسوف تستمر حتى الانتهاء من تصعيد الحجاج وفق الجداول الزمنية، لمجموعات الخدمة الميدانية لحجاج الخارج وشركات ومؤسسات حجاج الداخل.

و أكدت الإدارة المشرفة على هذا القطار أن الرحلات تنطلق من جميع المحطات في منى إلى المحطات الثلاث في جبل عرفات.

وبلغ عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية لحج هذا العام، حسب الإحصاءات الرسمية، أكثر من مليون و385 ألف حاج.

وتشير التقديرات إلى أن عدد حجاج الداخل القادمين من داخل المملكة يصل إلى مليون حاج.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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