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سويسرا توافق على تسليم "رفائيل إيسكيفيل" لواشنطن

23/9/2015

رفائيل إيسكيفيل – رويترز

قالت الحكومة السويسرية إنها وافقت على تسليم  الرئيس السابق للاتحاد الفنزويلي لكرة القدم، وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد أمريكا الجنوبية رفائيل إيسكيفيل للولايات المتحدة في إطار تحقيقات الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأعلنت وزارة العدل السويسرية في بيان لها الأربعاء أن المسؤول الكروي الفنزويلي أمامه 30 يوما للطعن على قرار الوزارة بالسماح بتسليمه.

وأضافت الوزارة أن التهم الموجه  لـ" إيسكيفيل" بسبب تلقيه رشى تقدر بملايين الدولارات حول بيع الحقوق التسويقية لبطولات كأس كوبا أمريكا أعوام 2007 و2015 و2016 و2019 و2023.

وقد ألقت السلطات السويسرية القبض على رفائيل إيسكيفيل في مايو/أيار الماضي بمدينة زيورخ، إضافة إلى 6 مسؤولين آخرين في الاتحاد الدولي  لكرة القدم " الفيفا"  بموجب مذكرة توقيف أمريكية.

يذكر أن سويسرا وافقت الأسبوع الماضي على تسليم المسئول الاورغوياني "يوغينيو فيغيريدو" للولايات المتحدة كجزء من التحقيقات التي يجريها القضاء الأمريكي بشأن فساد مالي بالفيفا.

 

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