خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ويوم عرفة "أفضل يوم طلعت عليه الشمس" وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي يسبق يوم عيد الاضحى المبارك، وفيه يقوم الحجّاج بأداء ركن الحج الأعظم ويشهدوا الوقفة الكبرى ألا وهي الوقوف بعرفة.

وجبل عرفات مكان قريب من مكة المكرمة يبعد عنها مسافة 12 كيلومتراً، إلا أنّه من أبعد الشعائر المقدّسة عن مكة خاصةً وأنه يقع خارج الحرم.

وموقف عرفة من المواقف التي ينبغي للمسلم أن يعتني بالدعاء والابتهال والمناجاة فيها بجد وإخلاص، فيدعو بالمأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وبغيره، فقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أفضل دعاء يدعى به المسلم في يوم عرفة.

فقد ورد في الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن سيدنا رسول الله قال: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له".

وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

ولا يحتسب للحاج صوم يوم عرفة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب لبناً وهو واقف على راحلته بعرفات يدعو، أما لغير الحاج فيفضل صيام يوم عرفة.

وعن فضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج، قال النبي صلى الله عليه وسلم "يكفر السنة الماضية والباقية". وفي رواية الترمذي "صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده".