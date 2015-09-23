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حرمة الدماء وضرورة ربط خطبة عرفة بقضايا الأمة

23/9/2015
د محمد الرهوان أستاذ الدراسات الإٍسلامية (الجزيرة)

قال الدكتور محمد الرهوان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة طيبة السعودية إن خطبة عرفة تأتي اقتداءً بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ربطها بقضايا الأمة الإسلامية، مشيرا إلى تناول الخطبة للظروف الراهنة التي يمر بها المسلمون في شتى بقاع الأرض .

وأضاف الرهوان -خلال لقائه مع الجزيرة مباشر على صعيد عرفات- أن من أهم المعاني التي رسختها خطبة عرفة هي قضية حرمة الدماء، وهي من الكليات الخمس التي أتت الشريعة الإسلامية لحفظها؛ لا سيما وأن دماء المسلمين أصبحت مستباحة ليس من أعدائها فحسب بل من بعض المدعين بالانتساب إليها .

كذلك جاء التحذير من الظلم والمطالبة بالعدل كأحد الركائز الأساسية التي تدعم فكرة حفظ الدماء والأنفس .

وأضاف أن المسلمين في أمس الحاجة لاستلهام معاني خطبة عرفه التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي خاطب بها كذلك الأمة المستقبلية التي كانت في رحم الغيب حينما قال إنكم في يوم حرام في شهر حرام في صعيد حرام، مؤكدا أن حرمة الدماء والأموال حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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