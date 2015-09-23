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حج بلا "كورونا "

23/9/2015

الحجيج على جبل عرفات

نفت  وزارة الصحة السعودية تسجيل أي حالات إصابة بفيروس متلازمة الشرق الاوسط التنفسية (كورونا) بين الحجاج حتى اليوم الأربعاء، و أعلنت عن تسجيل 29 حالة إصابة بالإعياء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، تنوعت بين الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكد وزير الصحة السعودي أنه تم تسجيل 12 حالة إجهاد حراري، و17 حالة إصابة بضربة شمس، حتى مساء الثلاثاء، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، رغم "الجهود التوعوية الصحية، التي قدمتها مختلف الأجهزة الطبية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن."

وأعلن الفالح، خلال زيارته لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية الميدانية، أنه لم تسجل أي حالة مصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، منذ بداية موسم الحج وحتى الآن، معتبراً أنه مؤشر على انخفاض الإصابات، نتيجة جهود وزارة الصحة لمحاصرة الفيروس.

ووصف  الفالح، الحالة الصحية للحجاج بأنها "أكثر من ممتازة"، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد منعت  ذبح الأبل في مكة والمدينة خلال موسم الحج بعد اكتشاف أنها تحمل فيروس كورونا؛ فيما يقول العلماء إنها المصدر المرجح للإصابة بالمرض.

وكان فيروس كورونا قد ظهر لأول مرة في السعودية في سبتمبر/أيلول 2012، وبلغ عدد الإصابات في ذلك العام 33 إصابة توفي منها 15 حالة، وهو ما أدي إلى حالة استنفار داخل الممكلة للتصدي لهذا المرض حتي لا يؤثر علي موسم الحج .

وكانت المملكة قد استقبلت 3 ملايين حاج في سنوات سابقة؛ ولكن هذا العدد انخفض هذا الموسم بسبب التوسعات التي تجريها السلطات السعودية بالحرم المكي.

 

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