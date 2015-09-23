تصعيد الحجاج المصابين بحادثة "الرافعة" إلى عرفات

أحد الحجاج المصابين بحادثة الرافعة في طريقه إلى عرفات (الرياض)

كشف مصطفى بلجون، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، عن تصعيد جميع المصابين بحادثة رافعة الحرم، والتي تسمح حالاتهم بأداء مناسك الحج.

وجاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة مستمرة وحثيثة من وزير الصحة.

وتم تسيير القافلة الطبية لضيوف خادم الحرمين إلى مستشفى جبل الرحمة وعرفات العام للوقوف بمشعر عرفات .

وأكد الدكتور بلجون بأن عدد المصعدين بلغ (56) حيث نقل (10) حجاج من مستشفى الملك عبد العزيز و (15) حاج من مستشفى الملك فيصل و(31) من مستشفى النور التخصصي .

وأوضح أنه تم تجهيز سيارات معدة بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية والدوائية مدعمة بأطباء متخصصين وفنيي تمريض .

وأضاف سري عسيري، المساعد للخدمات العلاجية بمنطقة مكة المكرمة، أن جميع الحالات التي تم تصعيدها إلى مشعر عرفات مستقرة، وتتابع حالاتهم العلاجية من قبل مستشفى عرفات العام وجبل الرحمة، مبيننا بأنه تم التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لتسهيل سير القوافل الطبية ووصولها بالوقت المحدد حسب خطة سير تصعيد القوافل.