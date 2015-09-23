بعد توزيعهم .. أوروبا تناقش إستراتيجية طويلة بشأن اللاجئين

وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي توصلوا لاتفاق لتقاسم إيواء 120 ألف لاجئ (الجزيرة)

يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) قمة طارئة في بروكسل لرسم إستراتيجية على المدى البعيد لمواجهة تدفق اللاجئين.

كما يصدق زعماء أوروبا على خطة المفوضية الأوروبية لتوزيع 120 لاجئ يوجدون حاليا في دول الاتحاد والتي أقرها أمس وزراء الداخلية بالأغلبية.

وقالت السلطات المجرية في مدينة هيشالوم على الحدود المجرية النمساوية إن نحو 10 آلاف و700 لاجئ عبروا حدودها باتجاه النمسا سيراً على الأقدام, بينما يستمر توافد اللاجئين إلى المدينة الحدودية حيث تقلهم القطارات إلى هناك.

وقال متحدث باسم الشرطة المجرية إن الطرق السريعة المؤدية إلى الحدود أغلقت بشكل جزئي وذلك لأسباب أمنية.

وفي كرواتيا أعلنت مصادر رسمية تجاوز أعداد اللاجئين 30 ألفا خلال أسبوع.

وتواجه السلطات صعوبات في تقديم المساعدات الكافية للاجئين، وتتهم كرواتيا صربيا بتوجيه اللاجئين اليها، فيما تواجه هي اتهامات مماثلة من المجر.