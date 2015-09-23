البث الحي
منوعات

بعد توزيعهم .. أوروبا تناقش إستراتيجية طويلة بشأن اللاجئين

23/9/2015
 
وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي توصلوا لاتفاق لتقاسم إيواء 120 ألف لاجئ (الجزيرة)

يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) قمة طارئة في بروكسل لرسم إستراتيجية على المدى البعيد لمواجهة تدفق اللاجئين.

كما يصدق زعماء أوروبا على خطة المفوضية الأوروبية لتوزيع 120 لاجئ يوجدون حاليا في دول الاتحاد والتي أقرها أمس وزراء الداخلية بالأغلبية.

وقالت السلطات المجرية في مدينة هيشالوم على الحدود المجرية النمساوية إن نحو 10 آلاف و700 لاجئ عبروا حدودها باتجاه النمسا سيراً على الأقدام, بينما يستمر توافد اللاجئين إلى المدينة الحدودية حيث تقلهم القطارات إلى هناك.

وقال متحدث باسم الشرطة المجرية إن الطرق السريعة المؤدية إلى الحدود أغلقت بشكل جزئي وذلك لأسباب أمنية.

وفي كرواتيا أعلنت مصادر رسمية تجاوز أعداد اللاجئين 30 ألفا خلال أسبوع.

وتواجه السلطات صعوبات في تقديم المساعدات الكافية للاجئين، وتتهم كرواتيا صربيا بتوجيه اللاجئين اليها، فيما تواجه هي اتهامات مماثلة من المجر.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)