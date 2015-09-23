بعد الرافال .. فرنسا تورد لمصر حاملتي طائرات "ميسترال"

الرئيس الفرنسي أولوند ونظيره المصري (رويترز)

اتفق الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي على بيع حاملتي طائرات فرنسيتين من طراز ميسترال إلى مصر.

وأعلن مكتب أولوند -في بيان له- اليوم الأربعاء : "اتفقا على مبدأ وشروط استحواذ مصر على الحاملتين."

وتعتبر حاملة المروحيات إحدى نسخ " الميسترال"، والتي تتكون من BPC 140 بإزاحة تصل لـ 13500 طن، و BPC 160 بإزاحة تصل لـ 16700 طن، و BPC 250 بإزاحة تصل لـ 24542 طن.

ويترواح ثمن الميسترال ما بين 600 و800 مليون يورو تقريبا حسب النسخ.

وقد صنعت النسخة الأصغر BPC 140 خصيصا لتلبية طلبات الدول التي لا تتوفر على ميزانية ضخمة.

وتقوم مسيترال بنقل الجنود والطائرات الهيلوكوبتر لمناطق القتال خارج حدود الدولة وتبلغ حمولتها 22 ألف طن، وطولها 199 متراً، وعرضها 32 مترا، وتضم منظومة صاروخية للدفاع الجوي إضافة إلى أنها تستطيع نقل وحمل ما بين20 إلى 24 طائرة، كما تمتلك 3 رادارات وتضم مستشفى مجهزا وكاملا".

كما توجد بها أماكن بها للمركبات والبضائع، وأماكن إقامة لنحو 450 فردا بتجهيزات الإعاشة للمهام بعيدة المدى، إضافة إلى نظام إدارة المعارك والمعلومات البحرية التكتيكية وأنظمة الاتصال بالأقمار الصناعية.

وتعتبر نقطة ضعف "ميسترال" أنها غير قادرة على الدفاع عن نفسها بشكل كبير ، لذا فإنها تعتمد على ملازمة بعض القطع البحرية لحمايتها من أى مخاطر.

وكانت فرنسا قد تراجعت عن تسليم "ميسترال" إلى روسيا العام الماضي ، بسبب الأزمة الأوكرانية.

يذكر أن هذه هي الصفقة الثانية لمصر مع فرنسا بعد أن وقعت مصر في 16 فبراير/شباط الماضي عقدا لشراء 24 مقاتلة رافال فرنسية بقيمة 5.2 مليار يورو.