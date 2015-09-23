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المنتخب الأمريكي بطلا لمونديال الطائرة للمرة الثانية

23/9/2015

المنتخب الأمريكي للكرة الطائرة – الأوروبية

حقق المنتخب الأميركي للكرة الطائرة فوزا ثمينا على نظيره المنتخب الأرجنتيني ليتوج بلقب بطولة كأس العالم التي اختتمت في اليابان (الأربعاء).

وأحرز المنتخب الأميركي اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما تربع منفردا على صدارة جدول البطولة، بعد فوزه على الأرجنتين    (25-20) و(25-21) و(17-25) و(25-20).

بينما أحرز المنتخب الإيطالي المركز الثاني للبطولة وذلك بعد الفوز على المنتخب البولندي بثلاثة أشواط لواحد،  فيما حلت بولندا في المركز الثالث.

وضمن المباريات الأخرى للبطولة  فقد تغلب  المنتخب الإيراني على نظيره المصري بثلاثة أشواط لصفر ليوقف  بذلك نتائج  الفراعنه الجيدة بعد انتصارين  متتاليين على المنتخبين التونسي والفنزويلي

وقد حلت مصر في المركز العاشر للبطولة، بينما احتل المنتخبان الفنزويلي والتونسي المركزين الأخيرين (الحادي عشر والثاني عشر بالترتيب).

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