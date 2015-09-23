الكوليرا تحصد أرواح الأطفال بالعراق و تحذيرات من انتشاره

جانب من معاناة أطفال العراق ( ارشيف )

توفي طفلان بعد إصابتهما بمرض الكوليرا في مستشفى أبو غريب بالعراق ليرتفع بذلك عدد ضحايا المرض إلى سبعة جلهم من النساء والأطفال في أقل من أسبوع حسب ما أفادت به مصادر طبية.



وأضافت المصادر أنها سجلت مئتين وستا وأربعين حالة رغم الاجراءات الطبية والوقائية المُعلن عنها. وعزت المصادر السبب الرئيس لتفشي المرض إلى تلوث المياه.



كان ألطاف موساني نائبُ مدير منظمة الصحة العالمية في العراق قال في وقت سابق، إن وباء الكوليرا منتشر في غرب بغداد وفي محافظتي القادسية وبابل. وأضاف موساني، في تصريحات صحفية أن عدد الإصابات المسجّلة وصل إلى ألف حالة.



وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في تصريح مشترك مع منظمة الصحة العالمية، تفشيَ وباء الكوليرا في محافظات النجف والديوانية ومناطق في غرب بغداد.



كما أعلن محافظ بغداد علي التميمي ومصادرُ طبية محلية تسجيل أربع حالات وفاة بالكوليرا في أبوغريب، وأشارت مصادر طبية إلى إصابات في الكرادة ببغداد.