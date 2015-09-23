السيسي يعفو عن معتقلين قبل سفره لأمريكا

الرئيس لمصري عبد الفتاح السيسي (الجزيرة-أرشيف)

في محاولة لتخفيف الضغوط التي تواجه النظام المصري دولياً فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والأوضاع السياسية للشباب، ‏أصدر ‏الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهوريا بالعفو عن 100 شاب وفتاة ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية ‏بالحبس في ‏قضايا التظاهر ذات الطبيعة السياسية.

وجاء على رأس المفرج عنهم الحقوقيتان يارا سلام وسناء سيف، المحبوستان مع 20 ‏آخرين في القضية ‏المعروفة إعلاميا بـ "مسيرة الاتحادية‎‏".‏

وشمل القرار قضية التظاهر في محيط مجلس الشورى في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تم العفو عن 18 متهما، أبرزهم هاني ‏‏الجمل وبيتر يوسف‎.، والناشط السياسي عمر حاذق المتهم في قضية ‏تظاهر ‏بالأسكندرية‎

وشمل العفو الصحفيين محمد فهمي فاضل، وباهر محمد، المتهمين في قضية خلية ماريوت، بحسب التلفزيون المصري. ‎

وغاب عن قوائم العفو الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وكذلك قيادات شباب جماعة الإخوان المسلمين، سواء المحبوسين ‏احتياطياً ‏أو الصادرة ضدهم أحكام بالحبس‎.‎

ويتزامن القرار مع استعدادات السيسي لمغادرة القاهرة متوجها إلى نيويورك، لحضور أعمال الدورة 70 للأمم المتحدة، ‏والمتوقع ‏أن يتحدث خلالها عن وضع حقوق الإنسان في مصر، في ظل استمرار ما يصفه النظام المصري بالحرب على الإرهاب‎.‎

من جانبها، علقت "منى سيف" على خبر العفو عن 100 من المعتقلين بينهم شقيقتها قائلة: "ملعون السيسي و النظام المخبول".

حيث كتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "و للعلم حتى لو الخبر صح و خرجوا, ملعون السيسي و النظام المخبول اللي بيحكم خروج ناس بعد شهور و سنة و سنتين حبس ظلم.. مش عدل خروج 100 ولا 200 و السجون مليانة بالاف المظاليم و فيهم أطفال .. مش عدل في كل لحظة من كل يوم ملعون يا سيسي".

كما وصف المهندس "هيثم ابو خليل" الناشط الحقوقي ومدير مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان قرار العفو بأنه "نكتة بائسة سخيفة"، حيث كتب في تدوينة له عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "عن عفو السيسي المزعوم أنت القاتل الذي يستحق العفو ولن تناله لكن أن يعفوا القاتل السجان عن ضحاياه فهذه نكتة بائسة سخيفة".

من جهتها، علقت الإعلامية "ناديا ابو المجد" على القرار قائلة: "قرار جاء قبل سفره للنيويورك لحضور الجمعية العامة"، حيث كتبت في تدوينة متتابعة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر "تويتر": "قرار السيسي الافراج عن سناء سيف ويارا سلام ومحمد فهمي من ضمن 100 مسجون #مصر جاء قبل سفره للنيويورك لحضور الجمعية العامة #وردة_عروة_الجاكتة".