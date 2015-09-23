الحج_لايف على سناب شات يحظى بمتابعة الملايين

سناب شات تطلق خدمة #الحج_لايف

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع تطبيق "سناب تشات" عبر إطلاق خدمة "حج لايف" تزامنا مع الوقوف على جبل عرفة. هذه الخدمة ستسمح للملايين من الناس عبر العالم بمتابعة لحظات الحجاج أثناء تأديتهم مناسكهم من خلال عدسات هواتفهم المحمولة.



وقد تفاعل عدد كبير من النشطاء على موقع تويتر عبر وسم "الحج لايف" مطالبين بضرورة اظهار الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين أثناء تأدية هذه الشعيرة المقدسة، ووصل عدد التغريدات خلال الساعات الأولى إلى أكثر من 20 ألف تغريده.



و جاءت تغريدات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معبرة عن هذه الحالة الإيمانية التي ترتبط مع الشعيرة العظمى في الإسلام ، منها على سبيل المثال ما قاله :



"Prince ?Laa"

أعتقد ?#‏حج_لايف? رسالة واضحة للعالم لو ربع الموجودين ف الفيديوهات ديل اتكاتفوا ممكن يحصل للعالم شنو .. !



"Mohammed Hamza"

دعواتكم ?خواننا المرابطين على الحدود الجنوبية هم في جهاد وفي امس الحاجة لدعواتكم فهم يحمون اراضينا بينما نحن نتجهز للعيد.



"Abdul Aziz Al Abri"

تخجل الحروف عن وصفك يا أطهر بقاع الارض و أعظم الشعائر لمن استطاع اليه سبيلا.. ?#‏حج_لايف? عبر منصة سناب شات حالياً



" Abood Al-Ali "



? ? الله يتقبل منا و منهم يارب ، مشاهد من الحج تدمع لها العين يشاركنا اياها اخواننا اليوم على سناب شات