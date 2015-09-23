الجهني: يوم عرفة أعظم أيام الله

قال الداعية السعودي الشيخ عمر بن مانع الجهني، والموجود على صعيد مشعر عرفات إن بغية كل حاج صحت نيته وأتى اتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يغفر له في هذا اليوم العظيم .

وأضاف الجهني أن الأيام العشر الأولى من ذي الحجة هي من أعظم أيام الله، وأن أعظمها على الإطلاق هو يوم عرفة لما له من فضل عظيم ولما للأعمال الصالحة فيه من فضل عظيم .

وعن المعاني المتجلية في عبادة الحج قال الجهني أن في الإحرام انقياد واستسلام لله عز وجل وأن أفضل التقرب إلى الله بالدعاء في خشوع وتذلل لإكمال معنى العبودية التي تمثل بها الأنبياء والرسل ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم .

وأشار الجهني أن الهدف الأسمى للحج هو تحقيق التقوى في قلوب الحجاج حتى يعودوا من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم مطهرين من الذنوب والخطايا ويستشعروا أنهم عادوا من حجهم مغفورا لهم .

وعن علامات قبول الحج قال الجهني أن تلاحق الأعمال الصالحة عقب الحج واستمرار التقرب إلى الله بكل ما يحبه ويرضاه من علامات قبوله .