تبقى أم كلثوم الاسم الأبرز في كُل الحالات فيما أسماه البعض "الصوفية" التي اقتحمت الغناء حينما غنت قصيدة أحمد شوقي "إلى عرفات الله" التي كتَبَها أواخر العام 1909م، احتفالاً وتهنئة بقدوم الخديوي عباس بمناسبة حجه في ذاك العام.

فقبل ظهور الأغاني والأناشيد الدينية التي تحتفل بموسم الحج كانت السلطة والقدرة للفنانين العرب السابقين في التطور واستثمار الموسيقى الكلاسيكية والثقافة السينمائية والحفلات لتقديم أنفسهم في هذه المناسبة.

وفي أغنية "إلى عرفات الله يا خير زائر" أبدع رياض السنباطي بتلحين الجمل الموسيقية واختارت أم كُلثوم 25 بيتًا من القصيدة, وقدمتها للمرة الأولى سنة 1951م، وتبعتها في حفلات أُخرى كان آخرها عام حفلة عام 1957م، والقصيدة تقول:

إلى عرفات الله يا خير زائر *** عليك سلام الله في عرفات

ويوم تولي وجهة البيت ناضرا *** وسيم مجال البشر والقسمات

على كل أفق في الحجاز ملائك *** تزف تحايا اللــــه والبــركات

لدى الباب جبريل الأمين براحل *** رسائل رحمانيـــــــــة النفحات

وفي الكعبة الغراء ركن مرحب *** بكعبة قصــــاد وركن عفــــات

وزمزم تجري بين عينيك أعينا *** من الكوثر المعسول منفجرات

لك الدين يا رب الحنيف جمعتهم *** لبيت طهور الساح والشرفات

أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة *** اليك انتهوا من غربة وشتات

تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت *** لديك ولا الأقدار مختـــــلفات

ويا رب هل تغني عن العبد حجة *** وفي العمر ما فيه من الهفوات

وتشهد ما آذيت نفسا ولم أضر **** ولم أبغ في جهلي وفي خطواتي

وأنت ولي العفو فامحُ بناصع *** من الصفح ما سوءت من صفحات

ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر*** يمت كقتيل الغيـــــــــد بالبسمــات

إذا زرت بعد البيت قبر محمــد *** وقبلت مثوى الأعظم العطــــرات

وفاضت من الدمع العيون مهابة *** لأحمـد بين الستر والحجرات

وأشرق نور تحت كـــــل سنية **** وضاء أريـــــــج تحت كل حصاة

فقل لرسول اللــه يا خير مرسل **** أبثك ما تــــــــــدري من الحسرات

شعوبك في شرق البلاد وغربها *** كأصحاب كهف في عميق ســـبات

بإيمانهم نوران ذكر وســنة *** فما بالــــــــهم في حالك الظلمات

وقل ربي وفق للعزائم أمــتي *** وزين لــــها الأفعــــال والعزمات

كما أنشدت الأغنية الأكثر شهرة "القلب يعشق كل جميل" لبيرم التونسي ولحنها رياض السنباطي. وتعتبر أم كلثوم صاحبة الرصيد الأكبر من أشهر الأغاني الدينية والمدائح النبوية، كان أشهرها "نهج البردة". ومن "القلب يعشق كل جميل" غنت كوكب الشرق:

مكة وفيها جبال النور *** طالة على البيت المعمور

دخلنا باب السلام *** غمر قلوبنا السلام

بــعــفــــو رب *** غـــفـــــور

فوقنا حمام الحما *** عدد نجوم السما

طاير علينا يطوف *** ألوف تتابع ألوف

طاير يهني الضيوف *** بالعفو والمرحمة

واللي نظم سيره *** واحد ما فيش غيره