أستاذ طب نفسي مصري يدعو لتجنيد الأطفال من 3 سنوات

د.يحيي الرخاوي

في واقعة غريبة، دعا الدكتور يحيى الرخاوى أستاذ الطب النفسي الشهير بجامعة القاهرة إلى تجنيد الأطفال الذين تبلغ اعمارهم 3 سنوات بالجيش المصري.

وقال الرخاوي " سأقترح شيئا الناس هتضربني عليه، وهو إدخال الأطفال من سن 3 سنوات الجيش، ويكون هناك حاجة اسمها "جيشي 1 وجيشي 2" بدلا من "كي جي وان وكي جي تو"؛ لتعليم الطلاب بالجيش قواعد الضبط والقراءة والكتابة للمشاركة في بناء الوطن.

وأضاف الرخاوي خلال لقائه ببرنامج على فضائية الحياة المصرية "يجب تجييش البلد وأن تكون مصر كلها عبارة عن جيش كبير، يراعي كل أبنائها قواعد الضبط والالتزام". ووصف الرخاوي ما أسماه بتجييش البلد بأنه شرف.

ولم تقتصر دعوات تجييش الحياة في مصر على الرخاوي فقط ، بل سبقه لتلك الدعوة أفراد من النخبة، إذ طالبوا بتولي العسكريين رئاسة الدولة، ورئاسة الحكومة، وتولي مقاليد الأمور في المحافظات من أجل "الضبط والحزم".

كما ظهرت دعوات لتجنيد الفتيات في الجيش المصرية تحت لافتة "شرف وواجب ووطني "