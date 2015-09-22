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واجبات و آداب المسلم في يوم عرفة

22/9/2015

تناولت النافذة المسائية اليوم على شاشة الجزيرة مباشر الأجواء الإيمانية والرروحانية لحجاج بيت الله الحرام ، عشية التوجه الى صعيد عرفة للوقوف به .

وقال الشيخ حامد الزين أحد أئمة وزارة الأوقاف القطرية أن يوم عرفة هو من الأيام الفاضلة التي تجاب فيه الدعوات والتي من أفضلها  قول النبي صلى الله عليه وسلم:"  أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة ، لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

ووجه الشيخ  الزين حديثه إلى الذين لم يستطيعوا الذهاب لأداء الحج  هذا العام أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم بدائل،  فشرع الله صيام يوم عرفة ، فهو نفحة ربانية يغفر الله بها ذنوب عباده.

مصداقا لقول الني صلى الله عليه وسلم  عن فضل صيام عرفة " صيام عرفه يكفر ذنوب سنتين ".

وأضاف أن المسلم يجب أن يحفظ نفسه صيامه في هذا اليوم  المبارك، لأنه يوم مغرفة الذنوب ويوم العتق من النار.

المصدر : الجزيرة مباشر
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