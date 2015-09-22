هيومن رايتس:الجيش المصري انتهك القانون الدولي بسيناء

جانب من عمليات الجيش المصري بسيناء "ارشيف"

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ما قام به الجيش المصري على مدار العامين الماضيين من إخلاء قسري لمنازل نحو ثلاثة آلاف ومائتي أسرة في شبه جزيرة سيناء كان انتهاكا للقانون الدولي.



واتهمت المنظمة الجيش المصري بهدم آلاف المنازل وتدمير أحياء بأكملها ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة بدعوى القضاء على تهديد أنفاق التهريب.



وسعى تقرير المنظمة المنشور على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان: "ابحثوا عن وطن آخر"، ويضم 84 صفحة، إلى توثيق إخفاق الحكومة في إعالة السكان على النحو اللائق أثناء عمليات الإخلاء وما تلاها في شمال سيناء.



وقال إنه منذ يوليو 2013، وبدعوى القضاء على تهديد أنفاق التهريب، قام الجيش تعسفياً بهدم آلاف المنازل في منطقة مأهولة لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، ، فدمر أحياءً بأكملها ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن تدمير المنازل والأحياء السكنية هو نموذج مثالي لكيفية الخسارة في حملة لمكافحة الإرهاب.

و أضافة قائلة "على مصر أن تشرح لماذا لم تستغل التقنيات المتاحة للكشف عن الأنفاق وتدميرها، ولجأت بدلاً من هذا إلى محو أحياء سكنية بأسرها من على الخريطة".