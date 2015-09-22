نشطاء عبر فيسبوك يضعون 20 خطوة لقضاء عرفة

حجيج

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جدولا يتضمن 20 خطوة لقضاء يوم عرفة في طاعة وعبادة لما له من فضائل كبيرة لدى المسلمين حيث عظم الله أمره ورفع قدره وخصه بثواب عظيم .. الخطوات التالية تعد طريقة مثلى لقضاء يوم عرفة بحسب العديد من النشطاء.

1-نم ليلتك مبكِّرا ما استطعت بنية التقوّي على طاعة الله لتنال بنومك الليلة أجرا.

2- قم قبل الفجر للسحور، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحِّرين.

3- صلِّ 4 ركعات قيام على الأقل وادع ربك وأنت ساجد بخير الدنيا والآخرة مع البكاء والتباكي.

4- اقض وقتا قبل الفجر في الاستغفار حتى تُكتب من المستغفرين في الأسحار.

5- استعد لصلاة الفجر قبل الآذان بخمس دقائق، واستشعر أن ذنوبك تخرج مع آخر قطرة لكل عضو وأنت تتوضأ.

6- قل دعاء ما بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين (تُفت?ح له أبواب الجنة الثمانية).

7- صلِّ الفجر واجلس في مصلاك إلى ما بعد الشروق ب 15 دقيقة.

8 – ابدأ التكبير بعد السلام مباشرة.

9- اجلس في مُصلّاك حتى الشروق تقرأ القرآن مع تسبيح وتهليل وتحميد، ولا تنس? أذكار الصباح .

10- صلِّ ركعتين بعد شروق الشمس ليكتب الله لك أجر حجة وعمرة، وإياك أن تضيِّعها.

11- أنت الآن مخير إن استطعت ألا تنام اليوم كاملا فلا تضيع ثانية واحدة في ذكر ودعاء وكن على يقين بالإجابة.

12- أو تنام ساعة أو ساعتين تنوي بذلك التقوي على طاعة الله سائر اليوم.

13- ثم قم من النوم لتتوضأ وتصلي 4 ركعات ضحى على الأقل، وتنوع بين الطاعات حتى لا تمل: تكبير، ذكر، تلاوة القرآن.

14- صلِّ الظهر وكبِّر وسبِّح واقرأ آيات من القرآن.

15- أكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهو أفضل الدعاء يوم عرفة!

16- صلِّ العصر وكبِّر وابدأ بأذكار المساء .

17- اقرأ القرآن إلى قبل المغرب بساعة تقريبا، ثم أتبِعه بالدعاء بخشوع ولا تنس إخوانك المستضعفين في كل مكان، وأقصانا الأسير.

18- ادعُ الله أن لا تغرب شمس يوم عرفة إلا وأنت من عتقائه.

19- إياك أن تظن أنك باجتهادك في يوم عرفة خيرٌ من غيرك، فأنت لا تضمن القبول لكنك ترجوه، وإن ضمنته لم تضمن الثبات، فإن إبليس عبد الله دهرا مع الملائكة ثم صار إلى ما صار إليه، فلا تُعجب بعملك، وسل الله القبول والثبات، وأيقن بالإجابة.

20- مع آذان المغرب: ابدأ الإفطار ولا تنس أن للصائم دعوة لا تُرد.