مشاهير وسياسيون عرب يؤدون فريضة الحج.. من هم؟

مصطفي شعبان

سافر عدد من المشاهير العرب إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام من بينهم فنانون ومسؤولون مصريون.

صباح الاثنين 21 سبتمبر/ أيلول، وصل رئيس الحكومة المصرية السابق المهندس إبراهيم محلب إلى مطار القاهرة الدولي للتوجه إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

محلب وصل- بحسب وسائل إعلام مصرية- إلى المطار بملابس الإحرام وتم إنهاء إجراءات سفره عبر الصالة الحكومية بالمطار.

وقبل سفر محلب بيوم واحد سافر وزير الدفاع المصري الفريق صدقي صبحي إلى المملكة لأداء فريضة الحج حسبما أعلنت وزارة الدفاع المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، قرر عدد من الفنانين إيقاف تصوير أعمالهم الفنية وتعطيل مشاريعهم المستقبلية لحين انتهائهم من أداء فريضة الحج.

الفنان مصطفى شعبان أحد هؤلاء الفنانين حيث قرر تأجيل مشاريعه الفنية المقبلة لسفره للأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج، وكان شعبان عقد جلسات عمل للانتهاء من اختيار مسلسله الجديد قبل السفر، حتى يبدأ التصوير فور عودته، ووقع مؤخرًا عقدًا مع إحدى شركات الإنتاج لمدة 3 سنوات.

كما قررت الفنانة وفاء عامر البدء في تصوير الجزء الثاني من مسلسلها الجديد "شطرنج" بعد انتهائها من أداء فريضة الحج بصحبة زوجها المنتج محمد فوزي.

كذلك أجّل الفنان أحمد عز التحضير لفيلمه الجديد مع المخرج طارق العريان إلى حين عودته من المملكة العربية السعودية حيث يؤدي فريضة الحج.

الفنان يوسف فوزي انضم إلى قائمة الممثلين الذين حرصوا على الحج هذا العام فأرجأ الرد في فيلم سينمائي ومسلسل، لحين الانتهاء من أداء فريضة الحج.