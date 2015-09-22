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مدرسة سورية باسطبنول تدرب طلابها على أداء مناسك الحج

22/9/2015

من المعروف أن المدارس أنشأت لتعليم القراءة والكتابة ولكن تلك المدرسة السورية التى تقع فى العاصمة التركية "إسطنبول" قام مدرسوها بتدريب التلاميذ عمليا على أداء مناسك الحج بفنائها.

تحرص "هيئة العلم" التركية على استقطاب جميع الأطفال السوريين وغيرهم المتوقفين عن التعليم من جميع الشوارع التركية ووضعهم فى مراكز لتعليمهم العلوم الإنسانية وإعادة تأهيلهم بجانب تدريبهم على  أداء مناسك الحج, وحثت الهيئة جميع الدول فى أنحاء العالم على الاهتمام بتعليم الأطفال باعتبارهم بناة المجتمعات فى المستقبل.

وعبر الأهالي عن سعادتهم الغامرة لما تقوم به تلك المدارس من جهد يكرس المفاهيم الدينية الصحيحة فى أذهان أبنائهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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