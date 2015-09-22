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ليون يعلن التوصل لاتفاق نهائي وينتظر قرار الليبيين

22/9/2015

أعلن بيرنارديو ليون المبعوث الدولي إلى ليبيا التوصل إلى نص اتفاق نهائي بشأن الازمة الليبية.

وأضاف -في مؤتمر صحفي في الصخيرات بالمغرب- أن عملية المفاوضات انتهت, والأمر يعود الأن إلى الليبيين ليقولوا كلمتهم.

وأعرب ليون عن أمله في أن يتم توقيع الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.

ووصف السفير القطري لدى ليبيا، محمد بن ناصر آل ثاني، الاتفاق الليبي بأنه أفضل ما يمكن التوصل إليه. وعبر عن أمله في أن يوقع عليه كل الفرقاء لتبدأ عملية تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وفي شأن ليبي آخر، أفادت مصادر صحفية أن عبدالله الثني، رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب المنحل، قد مُـنع من السفر عبر مطار "الأبرق" شرقي البلاد للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين.

وكانت حكومة الثني قد اتــَهمت في وقت سابق العميد صقر الجروشي، قائد أركان سلاح الجو لقوات حفتر، بإصدار تعليمات بالقبض على "الثني" ومنعه من السفر.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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