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ليفاندوفسكي يحرز أسرع ثلاثة أهداف في تاريخ الدوري الألماني

22/9/2015
لقطة أرشيفية من المبارة "رويترز"

أحرز روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ أسرع ثلاثة أهداف في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في طريقه لهز الشباك خمس مرات بعد مشاركته كبديل أمام فولفسبورج اليوم الثلاثاء.

وشارك ليفاندوفسكي قائد بولندا في بداية الشوط الثاني عندما كان فولفسبورج متقدما 1- صفر لكنه سجل ثلاثة أهداف في أربع دقائق بداية من الدقيقة 51 وحتى 55 ثم أضاف سريعا هدفين ليصبح أول لاعب بالدوري الألماني يسجل خمسة أهداف في تسع دقائق.

وكتب حساب رابطة الدوري الألماني على تويتر خلال سير اللقاء "هذه أسرع ثلاثية وأسرع خمسة أهداف متتالية."

وأهدر ليفاندوفسكي فرصة سهلة بعد دقائق لتسجيل الهدف السادس كما سدد كرة قوية من مدى قريب أبعدها المدافع دانتي في الوقت المناسب.

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