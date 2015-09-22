قوات الأمن المصرية تعتقل نجل محمد البلتاجي

خالد محمد البلتاجي- مواقع التواصل

اعتقلت قوات الأمن المصرية، فجر اليوم الثلاثاء، خالد البلتاجي، نجل الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، من منزل العائلة، في حي مدينة نصر، "بدون مذكرة اعتقال من النيابة العامة".

وقالت أسرة البلتاجي في بيان لها إنه بعد منتصف الليل وقبل الفجر قامت قوات الأمن باقتحام المنزل في مدينة نصر بدون إذن واختطفت خالد البلتاجي لجهة مجهولة حتى الآن، وذلك بعد عودته بساعات من دروسه التعليمية حيث يدرس خالد ( 16 عاماً ) في المرحلة الثانوية ، وأشارت إلى أنها تحاول الآن معرفة مكانه بمساعدة المحامين .

وأضافت الأسرة في بيانها: أن هذه هي المرة الثانية التي يعتقل فيها خالد البلتاجي بعد أن سبق حبسه والإفراج عنه باتهامات "عبثية وهمية ملفقة" لم يشفع له فيها صغر سنه ولا انشغاله بدراسته ومتابعة تعليمه ولا اعتقال أخوه ووالده الذين يزورهما في السجن باستمرار قبل أن يتحول هو نفسه إلى سجين في مصر التي صارت سجناً كبيراً لكل مواطنيها.

وفور اعتقال خالد، كتبت والدته سناء عبد الجواد، على صفحتها على فيس بوك: "حسبنا الله ونعم الوكيل .. اقتحموا بيتنا واخدوا ابني خالد للمرة الثانية .. أسرتي الحبيبة ما بين شهيدة ومطاردين ومعتقلين .. خالد هو من بقي ليذهب لزيارة أباه الدكتور البلتاجي وزيارة أنس المعتقلين ويقوم علي أمرهم، اللهم انتقم ممن حرمني من زوجي وكل اولادي .. اللهم ثباتا حتي الممات".

ومحمد البلتاجي، هو عضو مجلس الشعب المصري السابق، وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، متزوج وله خمسة أولاد (عمار وأنس وأسماء وخالد وحسام الدين)، وقد قتلت ابنته أسماء خلال فضّ اعتصام رابعة، وهو معتقل لدى السلطات المصرية، منذ 29/08/2013، وأصدرت المحاكم بحقه ثلاثة أحكام بالإعدام بالإضافة إلى ثلاثة أحكام بالمؤبد.