قائد الانقلاب في بوركينا فاسو يعتذر للشعب

جيلبر دينديه قائد الانقلاب ببوركينا فاسو

اعتذر الجنرال جيلبر دينديه قائد الانقلاب العسكرى في بوركينا فاسو الذي وقع قبل أيام للشعب، وأكد أنه سوف يسلم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية.



وذكرت شبكة إيه بى سي نيوز الإخبارية الأمريكية أن الجنرال ديدنيه -والمقرب من بليز كومباوري رئيس بوركينا فاسو السابق الذي وصل للسطة عبر انقلاب عسكري وتركها بانقلاب عسكري العام الماضي- قدم هذا الاعتذار في بيان وجهه إلى الصحفيين الأثنين .

يأتى هذا البيان فى وقت يهدد فيه الجيش فى بوركينا فاسو بنزع أسلحة قوات الحرس الرئاسي التى قامت بالانقلاب بالقوة.

وكانت قوات الحرس الرئاسي قد اقتحمت اجتماعا للحكومة الأسبوع الماضي، واحتجزت الرئيس المؤقت ميشيل كافاندو ورئيس الوزراء اسحاق زيدا ،وفرضوا حظرا للتجول خلال الليل وأمروا بإغلاق المنافذ البرية والجوية حتى إشعار آخر.

وأعلن ممثل عن الانقلابيين للتلفزيون الرسمي أن "المجلس الوطني للديمقراطية" يؤكد أنه "أنهى النظام الانتقالي المنحرف وأن الرئيس الانتقالي أقيل من مهامه، وتم حل الحكومة الانتقالية والمجلس الوطني الانتقالي"..

وكان فريق المصالحة المكون من رئيسى السنغال وبنين قد طرح – أمس الأول- اقتراحا بإجراء انتخابات جديدة شاملة فى بوركينا فاسو فى شهر نوفمبر المقبل بدلا من الموعد السابق المقرر فى الشهر القادم.

تجدر الإشارة إلى أن مظاهرات الاحتجاج التى نظمت – في أواخر العام الماضى – أجبرت رئيس بوركينا السابق بليز كومباورى على التخلى عن السلطة بعد 27 عاما فى منصبه الرئاسي، وذلك إثر محاولاته إجراء تعديلات على الدستور للبقاء لفترات اخرى.

وكان الاتحاد الافريقي قد اعلن عن تعليق عضوية بوركينا فاسو بعد انقلاب دينديه