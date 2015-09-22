علي مُلّا..40 عاماً مؤذناً في الحرم المكي

أكثر من 40 عاماً قضاها مؤذناً في الحرم حتى لُقب بـ"بلال الحرم" إنه فضيلة الشيخ على أحمد مُلّا شيخ المؤذنين في الحرم المكي.

وفي لقائه على شاشة "الجزيرة مباشر" من داخل منزله بمكة المكرمة قال "ملا" إنه بدأ الأذان في المسجد الحرام منذ كان عمره 14 عاماً حيث كان يتدرب وتمكن من صعود منارة باب الزيارة في الحرم المكي الشريف والتدرب على الأذان من الأعلى، وبعد ذلك انتقل إلى منارة باب المحكمة،.

وأضاف أنه كانت هناك مؤثرات دفعته للمواصلة منها تشجيع الأسرة مع وجود الفرصة حتى تم تعيينه مؤذناً رسمياً في الحرم عام 1995، وكان أول أذان قام به هو أذان الفجر الأول وأذان الفجر الثاني.

وأوضح أن منصب شيخ مؤذني المسجد الحرام شرف عظيم، موضحاً أنه يؤذن حالياً ليلتي الجمعة والاثنين، لافتاً إلى أنه عاصر أكثر الأئمة السابقين وعلى رأسهم الشيخ عبد الله خيار والشيخ عبد الله الخليفي.

ولفت "ملا" إلى أن المقامات والتبليغ في الأذان مختصرة في كلمتي "بحمر دسج" وهي اختصار لتسعة مقامات معروفة عند أكثر مؤني المسجد الحرام القدامى، ومجموعة المقامات هي "بنجكا، حسيني، مايا، رصد، دوكا، سيكا وجاركا".

وأضاف أنه لابد أن يكون للمؤذن حس فني وموسيقي وكان يتم تعيين ذوي الأصوات الحسنة منذ القدم لأن الأذان يدخل إلى القلب بفعل عذوبة الصوت كمؤثر أساسي بشكل صحيح، حتى إن الرسول قالها صريحة: "…علمها بلال فإنه أندى منك صوتاً" واختار الرسول بلالا للأذان.

وحول الاختلاف بين أذان الحرم المكي وأذان المسجد النبوي قال "شيخ المؤذنين" إن الأذان هو عبارات واحدة ولكن يختلف حسب اللهجات فأهل مكة لديهم صوت "ناشف" خشن بعض الشيء وبالتالي فهم يعتمدون المقامات الثابتة، بينما أهل المدينة يتميزون برقة في الصوت فكان لهم أداء معين مأخوذ من الأذان المصري في العُرَب.

وأوضح أنه لابد من حضور المؤذن قبل موعد الأذان بنصف ساعة، وهناك مشروبات ساخنة تساعد على تلطيف الأوتار الصوتية خاصة في الليل ومنها الشاي الأخضر والنعناع واليانسون، وتابع: "كنت أرى الشيخ محمود الحصري رحمة الله عليه كان دائماً يحمل معه "تُرمس" صغير يشرب منه قبل تلاوة القرآن".

وأكد أن الأذان حياً هو الأصل وليس تسجيله أو توحيده وبثه بشكل آلي في كل مرة، وقال "ملا" إن لديه هواية الرسم وجمع التراث من طوابع وعملات وفضة وكذلك المجلات والكتب وقصاصات الأوراق، وكذلك عمليات تصوير الفيديو والفوتوغرافي والكشافة.

وقال "شيخ المؤذنين" إن الأذان في الحرم المكي كان يتم عبر المنابر وكان التبليغ في المنارات الأربعة الموجودة في المسجد الحرام، حيث يتولى "بيت الريس" توقيت مواعيد الاذان وهم أيضاً من يقيمون للصلاة، وكان بيت الريس يؤذنون في المقام الشافعي ثم يقوم السبعة المؤذنون بالأذان في منابر الحرم وقد استمر هذا الأمر حتى وقت قريب وتحديداً عام 1400هـ.